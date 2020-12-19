От пневмонии с признаками COVID-19 умерло 470 человек в Казахстане

Медики представили информацию по смертности от пневмонии за сутки и с начала августа.

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией в Казахстане, передает Today.kz. За прошедшие сутки зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Кроме того, сообщается о 84 фактах выздоровления, летальных случаев – 2.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших — 44 360, выздоровевших — 32 122, летальных случаев — 470.

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