От полутора до двух тысяч ртутьсодержащих ламп в месяц выбрасывают костанайцы

От полутора до двух тысяч ртутьсодержащих ламп в месяц выбрасывают жители областного центра. Для этого в городе установлены специальные контейнеры. Сейчас в отделе ЖКХ проводят конкурс, чтобы определить подрядчика который и займется их обслуживанием, передает alau.kz

В областном центре первые контейнеры для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп появились еще в 2016 году. Однако, обслуживать их по установленным правилам начали не сразу. Препятствовало этому отсутствие средств в бюджете. Однако, ситуация изменилась уже в прошлом году, опасные отходы начали не только собирать отдельно, но и утилизировать должным образом.

«Была сумма выделена где-то порядка 5 миллионов 258 тысяч тенге. У нас поставщиком был «ТОО Golden servise». Это они осуществляли работы по сбору ртутьсоджержащих ламп», — говорит и.о.зав. сектора благоустройства госпредприятий и реализации инвестпроектов отдела ЖКХ Жомарт Увалеев.

Точная сумма, которую затратят из бюджета на утилизацию ртутьсодержащих ламп и батареек, пока неизвестна. На конкурс заявлено около 7 миллионов тенге. До конца февраля он завершится и станет известен подрядчик. К слову, организация, которая участвует в тендере может находится где угодно, главное иметь в собственности или аренде необходимую для утилизации установку. Контейнерами костанайцы пользуются активно. Ежемесячно, обслуживающие организации, забирают из контейнера от полутора до двух тысяч ламп и батареек. Такая сознательность жителей областного центра в борьбе за экологию — радует, говорят в отделе ЖКХ. На сегодняшний день в Костанае есть 51 контейнер.

Пока идет конкурс, на утилизацию отходов в январе и феврале, выделено 538 тысяч тенге. Подрядчики будут осваивать эти средства до определения нового поставщика услуги.

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