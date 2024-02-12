От предупреждений к штрафам. Проверки уборки дворов в Костанае от снега будут продолжаться

Самые частые жалобы в ситуационный центр «Айкомек» за последнюю неделю касались нечищеных дворов в Костанае. В акимате в очередной раз напоминают, что эти вопросы необходимо решать с обслуживающей организацией дома — ОСИ, ПТ либо ПКСК.

Но, полиция города уже начала наказывать председателей обслуживающих и сервисных организаций. Только за неделю оштрафованы шесть кооперативов, двум сделали предупреждения.

«Смотрите, задача такая, кому вы внесли предупреждения их надо перепроверить, если движения нет — надо штрафовать. Кому вы не внесли — внесите. Где есть злостные ПКСК, будем наказывать, а потом ПКСК пусть отчитываются перед жителями: куда они потратили деньги. Штраф заплатят 110 тысяч, я не думаю, что люди начнут хлопать в ладоши. С ПКСК будет спрос от жителей. Эти же деньги и уйдут на вывоз, можно вывезти и закрыть вопрос», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Проблемы с очисткой территорий от снега есть не только во дворах многоэтажек, также и на улицах. Костанайцы жалуются на неочищенные тротуары. Больше всего жалоб именно на центр города. Марат Жундубаев отметил, что местные подрядчики не уделяют должного внимания тротуарам.

«По тротуарам нужно точно также работать как и по дорогам. Мы обеспечиваем проезд и проход для пешеходов. Пешеходов на самом деле больше, кто ездит на автобусах. Приятно видеть когда наши подрядчики работают. «Таза жол» — вы, как всегда. Сколько можно это говорить? Наведите порядок», — подчеркнул аким Костаная.

Аким Костаная вопрос очистки тротуаров от снега взял на особый контроль, и предупредил, что если подрядчики не будут справляться, их накажут. В целом на очистку города и вывоз снега коммунальщикам потребуется неделя.

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