В сети распространено видео с участием автомобиля Lexus LX 600, на котором не фиксируется момент пересечения дорожной разметки. По итогам проверки полицейские установили: водитель начал манёвр на участке с разделительной полосой и завершил движение на участке со сплошной линией.
С учётом этих обстоятельств в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 596 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП .
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД: выезд на встречную полосу относится к числу наиболее опасных нарушений и нередко приводит к тяжким ДТП.
