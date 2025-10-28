В сети распространено видео с участием автомобиля Lexus LX 600, на котором не фиксируется момент пересечения дорожной разметки. По итогам проверки полицейские установили: водитель начал манёвр на участке с разделительной полосой и завершил движение на участке со сплошной линией.

С учётом этих обстоятельств в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 596 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП .

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД: выезд на встречную полосу относится к числу наиболее опасных нарушений и нередко приводит к тяжким ДТП.

Больше зарабатываешь — больше вносишь: новый потолок ОСМС с 2026 года Со следующего года в Казахстане повышается верхний предел базы для расчёта взносов и отчислений в...