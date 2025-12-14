Замедление инфляции по продовольственным и непродовольственным товарам

На совещании по вопросам стабилизации инфляции под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ситуация с ценами на основные продукты питания и непродовольственные товары.

По данным Правительства, в ноябре по сравнению с октябрем замедлился рост цен на непродовольственные товары – до 0,9%. По продовольственным товарам динамика осталась на уровне предыдущего месяца – около 1%. При этом на социально значимые продукты питания за последние четыре недели индекс роста цен находится на нулевой отметке.

«Зеленые коридоры» для овощей из Туркменистана

С учётом сезонного удорожания тепличных овощей, прежде всего огурцов и помидоров, Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска «зелёные коридоры» для туркменских овощей.

Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступным ценам в те регионы, где отсутствует достаточный объём собственного тепличного производства.

«Bereke fest» и более 800 ярмарок к Новому году

В преддверии новогодних праздников с 22 по 31 декабря в супермаркетах страны стартует акция «Bereke fest». В её рамках будут организованы прямые поставки социально значимых продуктов от фермеров с продажей товаров по сниженным ценам.

Кроме того, в регионах увеличится количество сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок. Только в декабре запланировано более 800 таких мероприятий по всему Казахстану. За минувшую неделю уже проведено 149 ярмарок.

Комитету торговли поручено содействовать поставкам товаров для ярмарок в отдалённые регионы, в том числе в области Ұлытау и Мангистауской области.

Логистический центр в Ұлытау для социальных продуктов

Учитывая сложную логистику области Ұлытау и нехватку складских помещений для хранения социальных продуктов питания, Серик Жумангарин поручил создать в регионе логистический центр.

Предполагается, что его мощности позволят:

формировать необходимый запас продовольствия;

сократить логистические издержки;

создать региональный распределительный хаб для обеспечения стабильности цен и доступности продуктов.

Онлайн-мониторинг запасов социально значимых продуктов

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы доложил о работе по внесению изменений в действующие правила, регулирующие механизмы стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

Обновления предусматривают обязательную установку системы онлайн-мониторинга на складах. Сейчас пилотный проект реализует АО «Казахтелеком» на базе склада площадью 3 тыс. кв. м в Кызылорде.

В следующем году планируется поэтапное оснащение подобными системами всех складов социальных предпринимательских корпораций (СПК). Это позволит в режиме реального времени отслеживать наличие, условия и качество хранения запасов социально значимых продуктов.

Ожидается, что соответствующие изменения в правила вступят в силу в ближайшие дни.

