В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается повышение температуры и неустойчивый характер погоды. Причиной станет влияние северо-западного циклона, который принесёт осадки в виде снега и дождя, а также неблагоприятные метеоявления.
С 10 января циклон начнёт оказывать влияние на западные регионы страны.
С 11 января осадки распространятся на северо-запад, север и центральные области.
С 12 января непогода ожидается на востоке Казахстана.
Ночью прогнозируется снег, низовая метель и гололёд, днём — осадки в виде дождя и снега, местами с метелью и образованием гололёда.
11 января в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег.
На юге страны 10–12 января прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя.
12 января дождь ожидается также в юго-восточных регионах.
По всей республике синоптики предупреждают о тумане и порывистом ветре.
Температурный фон станет более мягким:
11 января на севере и в центре страны, а 12 января днём на востоке температура воздуха составит от –3 до +3 градусов.
Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах из-за возможного гололёда и ухудшения видимости.
