В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается повышение температуры и неустойчивый характер погоды. Причиной станет влияние северо-западного циклона, который принесёт осадки в виде снега и дождя, а также неблагоприятные метеоявления.

С 10 января циклон начнёт оказывать влияние на западные регионы страны.

С 11 января осадки распространятся на северо-запад, север и центральные области.

С 12 января непогода ожидается на востоке Казахстана.

Ночью прогнозируется снег, низовая метель и гололёд, днём — осадки в виде дождя и снега, местами с метелью и образованием гололёда.

11 января в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег.

На юге страны 10–12 января прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя.

12 января дождь ожидается также в юго-восточных регионах.

По всей республике синоптики предупреждают о тумане и порывистом ветре.

Температурный фон станет более мягким:

11 января на севере и в центре страны, а 12 января днём на востоке температура воздуха составит от –3 до +3 градусов.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах из-за возможного гололёда и ухудшения видимости.

Казахстанцы массово используют пенсионные выплаты на лучевую терапию Казахстанцы стали активно снимать пенсионные накопления для оплаты лучевой терапии. Об этом сообщили в Первое...

В нескольких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов ВОВ По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало января в Казахстане проживали 54...

Минуты решали всё: костанайские огнеборцы вывели людей из горящего дома В городе Тобыл Костанайского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщили в...