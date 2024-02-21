От трёх кубов и больше. С 1 марта в Костанае начнут действовать новые тарифы на воду

О том, что в стране введут дифференцированные тарифы по объёмам потребления воды, говорили давно. Это делается для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к экономии. 15 февраля правила их ввода вступили в Казахстане в силу.

Заявку на новые тарифы одни из первых подали представители «Костанай-су». Согласно им, костанайцев — физических лиц, разделили на 4 группы. І группа — с потреблением до 3 куб. м в месяц, ІІ группа — с потреблением от 3 до 5 куб. м в месяц.

«При этом потреблении будут завесить от количества проживающих, то есть сколько человек прописано, соответственно, свыше трех, допустим два человека прописано данные люди потребляют 6 кубометров, соответственно, они входят в первую группу, если же они потребляют 7 кубометров, 6 кубометров будет считаться по 98 тенге, а один кубометр будет считаться по 117 тенге», — говорит руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Костанайской области Илияс Елемисов.

Эти цифры руководитель отдела называет без учета налога на добавленную стоимость, а это еще плюс 12 процентов к озвученным данным. То есть не 98 тенге , а 108, и не 117 тенге, а 129 тенге. Что касается третьей категории, а это потребляющие от 5 до 10 кубов, то у них куб будет стоить 160 тенге с НДС, и те, кто потребляет свыше 10 кубов — цена вырастит до 200 тенге. Сейчас все физические лица в Костанае платят за воду 98 тенге за куб. А вот для юридических лиц дифференциацию не ввели. Они оплачивают за куб сейчас в среднем 300 тенге.

«Они оплачивают по приборам учета, если прибор учета выпадает на поверку, то они оплачивают по нагрузке, то при заключении договора абонентский отдел рассчитывает по аналогии со светом, то есть смотрят диаметр трубы, протяженность на основании таких расчетов юридические лица оплачивают свои услуги», — объяснил Илияс Елемисов.

«Почему не вводится для юрлиц — это требует дополнительных доработок, как вы знаете есть промышленные предприятия, которые нет возможности им экономить, у них производственный цикл требует определенного количества воды, здесь нужно индивидуально подходить», — сказал руководитель отдела.

Кстати, за канализацию тарифы также вырастут, в той же пропорции. Выходишь за лимит — оплачиваешь сливающиеся кубы дороже — в среднем на 17 процентов. Эти тарифы вводятся в действие в Костанае уже с 1 марта. Помимо этого заявки на дифференцированные тарифы подали еще предприятия Рудного, Тобыла, Аркалыка. В этих городах, отметили в департаменте по регулированию естественных монополий, новые тарифы скорее всего, вступят в силу уже до начала апреля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.