В Костанайской области осужден мужчина, по вине которого бытовая ссора закончилась гибелью человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного органа, трагедия произошла в районе имени Беимбета Майлина во время совместного распития спиртных напитков. Между двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес оппоненту многочисленные удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Приговор суда

Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Позиция прокуратуры

В прокуратуре района напомнили о недопустимости разрешения бытовых и межличностных конфликтов с применением насилия.

Ведомство подчеркивает, что любые противоправные действия, особенно повлекшие тяжкий вред здоровью или гибель человека, неизбежно влекут за собой строгое уголовное наказание с реальным лишением свободы.

