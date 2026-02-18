В Костанайской области осужден мужчина, по вине которого бытовая ссора закончилась гибелью человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного органа, трагедия произошла в районе имени Беимбета Майлина во время совместного распития спиртных напитков. Между двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес оппоненту многочисленные удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Приговор суда
Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Позиция прокуратуры
В прокуратуре района напомнили о недопустимости разрешения бытовых и межличностных конфликтов с применением насилия.
Ведомство подчеркивает, что любые противоправные действия, особенно повлекшие тяжкий вред здоровью или гибель человека, неизбежно влекут за собой строгое уголовное наказание с реальным лишением свободы.
