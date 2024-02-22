От уплаты медстраховки освободят некоторых казахстанцев

Медицинскую страховку ОСМС не будут платить некоторые категории казахстанцев. За них это будут делать акиматы. Сегодня об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня состоялась коллегия Министерства здравоохранения РК. Министр этого ведомства Акмарал Альназарова сообщила, что с 1 января 2025 года казахстанцы с «экстренным и критическим уровнем благополучия» будут обеспечены страхованием за счет средств местных бюджетов.

Как будет определяться уровень критического благосостояния казахстанцев, которым будут покрывать медстраховку, и сколько всего таких граждан в Казахстане, спросили министра.

«Вопрос очень важный, очень чувствительный, потому что население с критическим уровнем дохода мы не должны оставить без медицинской помощи. И сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачены. В прошлом году, вы знаете, был принят Социальный кодекс и внедрена Цифровая карта семьи. Весь прошлый год было наполнение цифровых карт семьи, и сегодня через Минтруда и социальной защиты населения мы видим в целом категории семей, которые имеют доход ниже допустимого», — отметила министр.

По информации главы Минздрава, население Казахстана условно разделено на пять категорий.

«Мы берем категорию Е. Сегодня в ней, по официальным данным, 192 тысячи человек. Для этой категории мы планируем установить ставки страховых взносов, которые должны выплачивать акиматы. Вместе с тем у нас есть категории С, D, где, в принципе, тоже есть риски, но с учетом достаточно высокого удельного веса теневой экономики этот вопрос, наверное, будет синхронизирован с этапом всеобщего декларирования», — добавила Альназарова.

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