Консультативный прогноз погоды по территории РК на май представили синоптики Казгидромета.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы в большинстве областей республики, около нормы – в северо-западных, северных регионах страны, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской, Восточно-Казахстанской, областей Жетісу и Абай.
В первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.
Ожидается колебание температуры воздуха:
- на западе страны ночью от +4+9°С до +9+14°С, днем от +15+20°С до +22+30°С;
- на юго-западе республики ночью от +10+15°С до +12+20°С, днем от +20+25°С до +25+33°С;
- на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью от 0,+5°С, заморозки 1-6° до +8+15°С, днем от +10+18°С до +23+30°С.
- в южной половине республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +5+12°С до +15+20°С, днем от +18+25°С до +28+35°С.
Во второй и в третьей декадах мая на большей части страны температурный фон будет колебаться ночью от +2+7°С до +10+15°С, днем от +10+15°С до +25+30°С, в ночные часы с холодным антициклоном в отдельные дни возможны заморозки до 1-6°.
На юге и юго-востоке страны температура воздуха будет повышаться до +28+36°С, однако жаркие дни будут сменяться более прохладными с температурой воздуха +20+25°С, на поверхности почвы при проникновении арктических воздушных масс вероятны заморозки до 2°.
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