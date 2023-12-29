Отапливаем улицу. На невыносимую жару в своих квартирах жалуются костанайцы

Столбик домашнего термометра в квартире у Лидии Покровской поднимется выше 30 градусов. Вот уже неделю пенсионерка из-за такой температуры жалуется на самочувствие. Поднимается не только температура в квартире, но и давление у женщины от жары высокое.

Она неоднократно общалась в КТЭК и обслуживающую её дом организацию, но вот ответа, почему так жарко, не последовало.

«Зачем при нулевой температуре на улице, такая сумасшедшая жара. Мы, естественно, открываем окна, в ночь невозможно уснуть от жары. Окна открытые, мы простываем, естественно. Очень тяжело сердечникам, астматикам при такой температуре. ПКСК говорит, что мы не имеем права туда лезть», — говорит жительница дома №49 по улице Садовая Лидия Покровская.

Открывать окна женщине все таки приходится. Другого способа снизить температуру в квартире нет. Подобная ситуация во многих домах Костаная. В новостройках люди могут сами регулировать подачу тепла в квартиры. В старых домах такой возможности нет. В Костанайской теплокомпании объясняют, что жар немного они убавили, но на дома подаются зимние температуры. Подавать меньше они в этот период не рискуют.

«Мы нагреваем, допустим, сейчас на улице температура -2, держим температуру, например, + 50, грубо говоря. Завтра шарахнуло -35, мы должны с +50 нагреть до + 70 за какое-то время. А это время. 240 км теплотрасс, сколько тысяч кубов, котлы у нас большие, попробовать всю эту массу нагреть. Вот так каждый раз регулировать — очень проблематично», — объясняет менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Валерий Солодов.

Валерий Солодов отмечает, что понизить температуру сейчас — дело опасное. Предугадать погоду невозможно. А если сейчас подавать меньше тепла в дома костанайцев, и наступит мороз, последствия будут печальные. Поэтому жителей города просят отнестись с пониманием.

«Основная работа по регулированию тепла в жилых домах ложится все таки на ПКСК, ОСИ, ПТ. Они должны в своих узлах управления регулировать подачу тепла. Для этого имеется специальное оборудование — регулировка теплоносителя. Другими словами — запорная арматура», — говорит Валерий Солодов.

Если в подвалах домов такого оборудования нет, то обслуживающая компания может его приобрести и регулировать подачу тепла в доме самостоятельно.

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