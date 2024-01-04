Otau TV исключил из линейки вещания российские каналы

Информацию об отключении с 1 января 2024 года в сети Otau TV пакета телеканалов «Цифрового телесемейства» первого корреспонденту Zakon.kz прокомментировала представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.

Она отметила, что «тут нет никакой политики, как об этом пишут некоторые СМИ».

«Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году. Это решение – экономическое, а не политическое», — говорит Ирина Калашникова.

Как сообщили наши источники, компания TV Commerce, предоставляющая для Otau TV доступ к различным телеканалам, не смогла заключить договор на право вещания в 2024 году нескольких телеканалов. Причина – задолженность TV Commerce за 2022-2023 года и систематические нарушения условий договора в части оплаты.

Ирина Калашникова выразила надежду, что «оператор в ближайшее время погасит образовавшуюся задолженность в полном объеме, и мы возобновим сотрудничество»

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