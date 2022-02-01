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«Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов

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Дочерняя организация холдинга «Байтерек» АО «Отбасы банк» разрабатывает программу льготной ипотеки для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Об этом на заседании правительства РК сообщил председатель правления холдинга Айдар Арифханов, передает http://zakon.kz

По его словам, условия этой ипотеки следующие: первоначальный взнос – 10%, ставка вознаграждения – до 5%, срок кредитования – до 20 лет.

«В настоящее время нами согласовываются основные параметры программы с государственными органами. На эти цели, по предварительным расчетам, потребуется выделение из республиканского бюджета порядка 11 млрд тенге ежегодно в 2022-2025 годах. Запуск продукта планируется в первом квартале 2022 года», — рассказал Арифханов.

Глава холдинга «Байтерек» также проинформировал, что в прошлом году по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматам предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тенге, или 100% от утвержденного плана.

По направлению системы жилищных строительных сбережений в 2021 году населению выдано 82,2 тыс. льготных займов на общую сумму 1,235 трлн тенге. В системе «Отбасы банка» числится 2,2 млн договоров на 1,5 трлн тенге.

По направлению долевого жилищного строительства прогарантированы 70 проектов площадью 2 млн квадратных метров жилья на общую сумму 372 млрд тенге.

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