Отбасы банк изменил правила предоставления льготных жилищных займов для граждан, состоящих в очереди на жильё. Теперь наличие доли в недвижимости не будет основанием для отказа в льготной ипотеке или предоставлении арендного жилья. Новые правила вступят в силу уже в феврале, сейчас в банке проводится настройка автоматизированной системы.

Почему раньше отказывали

Как пояснил начальник отдела Костанайского областного филиала Отбасы банка Амир Искендиров , ранее даже минимальная доля в общей недвижимости автоматически лишала очередников права участвовать в жилищных программах. При этом многие семьи фактически не имели собственного жилья, но формально числились собственниками долей, из-за чего получали отказ.

Сколько человек стоит в очереди

В настоящее время в Костанайской области в очереди на жильё числится более 35 тысяч человек. Напомним, что с мая прошлого года работа с очередниками была передана от акиматов в ведение Отбасы банка. Кроме того, в 2025 году право встать в очередь получили все казахстанцы при условии отсутствия жилья в собственности в течение последних пяти лет.

Инвентаризация и обновление базы

По словам Амира Искендирова, после запуска новой системы значительно выросло число заявителей, которые самостоятельно подали заявки на постановку в очередь. Вместе с тем в ходе инвентаризации часть граждан была исключена из базы, так как они не соответствовали установленным требованиям.

Приоритет для социально уязвимых

Из общего числа очередников более 10 тысяч человек относятся к социально уязвимым категориям населения. Они имеют первоочередное право при распределении льготных жилищных займов.

Как подать заявку

Подать заявление на постановку в очередь можно онлайн — на сайте orken.otbasybank.kz с использованием электронной цифровой подписи. В банке отмечают, что база данных постоянно обновляется и проходит регулярную проверку.

Актуальные программы

Также в Отбасы банке напомнили, что сейчас продолжается приём заявок по льготной ипотечной программе для молодёжи Костанайской области, который продлится до 26 января. Кроме того, с 1 марта традиционно стартует программа «Наурыз», доступная для всех желающих.

