Вкладчики Отбасы банка раз в год получают премию от государства в размере 20 %.

Премия зависит от месячного расчётного показателя (МРП), так как начисляется на сумму пополнения депозита не более 200 МПР, сообщает krisha.kz

С 1 января 2025 года 1 МРП в Казахстане составит 3 932 тенге. Это на 6.5 %, или 240 тенге, больше, чем МРП этого года.

В этом году максимальный размер госпремии составляет 147 680 тенге. Чтобы получить её, нужно пополнить вклад в течение года на сумму не менее 738 400 тенге (1 МРП в 2024 году равен 3 692 тенге).

В следующем году госпремия вырастет до 157 280 тенге. Но для этого на депозит за год нужно будет положить не менее 786 400 тенге (это 200 МРП в 2025 году).

Можно открыть сразу несколько депозитов на всю семью и на каждый получать госпремию ежегодно. А потом при накоплении нужной суммы объединить их и получить заём.

Рост МРП также затронет очередников и участников некоторых жилищных госпрограмм.

По новым правилам жилищной реформы от дохода семьи зависит, на какую помощь можно рассчитывать от государства:

Если на каждого члена семьи приходится не более одного прожиточного минимума. С 1 января 2025 года он составит 46 228 тенге — субсидирование 50 % арендной платы или арендное жильё от акимата.

— субсидирование 50 % арендной платы или арендное жильё от акимата. Если доход выше — льготная ипотека (ставка от 2 до 9 %).

Требования к участникам госпрограммы «Арендное жильё без выкупа для работающей молодёжи». Им нужно будет иметь доход не менее 157 280 тенге в месяц (40 МРП).

Кроме того, обязательным условием является накопление 70 МРП в год на депозите в Отбасы банке. Это значит, что, получив арендную квартиру, с 1 января 2025 года нужно пополнить вклад минимум на 275 240 тенге. Только после этого договор аренды продлят ещё на год. Максимальный срок аренды — 3 года.

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