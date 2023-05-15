Отбасы банк меняет условия ипотеки

С 15 мая Отбасы банк изменит условия кредитования по промежуточным займам.
Теперь нельзя будет сразу оформить ипотеку, имея 50 % от стоимости жилья. Потребуется подождать от трёх месяцев до одного года. То есть так называемой быстрой ипотеки больше не будет, передает krisha.kz
Напомним, как работает промежуточный заём и для чего он нужен:
— Клиент приносит 50 % от стоимости жилья (их зачисляют на депозит в банке).
— Отбасы банк выдаёт кредит по определённой ставке в зависимости от срока накопления. При этом вознаграждение банка начисляется на 100 % кредита. А 50 %, которые принёс клиент, находятся на депозите. По правилам жилищно-строительных сбережений они должны там пролежать минимум три года.
— После трёх лет имеющиеся 50 % идут в счёт погашения промзайма, и клиент переходит на жилищный заём, где ставка составляет 3.5–5 %.
Что изменится в промежуточных займах
1. Снизят ставки вознаграждения
Если раньше ставки были от 7 до 11.5 % (ГЭСВ от 7.4 %), то теперь ставка будет от 6 до 10 % (ГЭСВ от 6.2 %).
Размер ставки зависит от срока накопления на депозите и периодичности его пополнения.
2. Повысят значение оценочного показателя (ОП) до 2.5 пункта
Для получения кредита по промежуточному займу нужно обязательно получить такой ОП — 2.5. Без него ипотеку не дадут.
Пример:
Если раньше заёмщики не копили на депозите и сразу вносили на свой сберегательный счёт в Отбасы банке 50 % от стоимости жилья, то могли сразу получить промежуточный заём по максимальной ставке 11.5 %. При этом значение ОП было равно нулю. Теперь нужно обязательно получить минимальный ОП 2.5.
Как сообщили Krisha.kz в Отбасы банке, можно успеть оформить ипотеку по прежним условиям — сразу, без учёта ОП и с более высокими ставками, — если до 15 мая пройти предквалификацию, то есть получить предварительное одобрение по платёжеспособности.
Как получить ОП 2.5
— Открыть депозит в Отбасы банке.
— Пополнить его собственными средствами: 50 % от стоимости жилья.
— Подождать 3 месяца. Пополнять депозит, как отметили в банке, необязательно.
В итоге банк выдаст кредит по максимальной ставке 10 %.
— При взносе 50 % от договорной суммы оценочный показатель 2.5 достигается за 3 месяца;
— ОП от 3.3 — за 4 мес.;
— ОП от 4.2 — за 5 мес.;
— ОП 5 — за 6 мес.;
— ОП от 7 — за 8.5 мес.;
— ОП от 10 — за 12 мес.
|ОП
|От 10
(12 мес.)
|7–10
(8.5 мес.)
|От 5
(6 мес.)
|4.2–5
(5 мес.)
|3.3–4.2
(4 мес.)
|2.5–3.3
(3 мес.)
|Ставка по
промзайму
|6–7.5%
|6.5*–8%
|6–8.5%
|6.5–9%
|7–9.5%
|7.5–10%
*Ставки варьируются в зависимости от программ и категорий заёмщиков
Комментарий Отбасы банка:
Промежуточные займы пользуются большим спросом у вкладчиков. По итогам 2022 года было выдано в общей сложности 79 872 займа, из которых 68 % — промежуточные займы. Большая часть таких займов выдавалась с ОП, равным нулю. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах и не работали в системе. При этом баланс накоплений и выдачи займов — главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие — получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке.
Каких программ Отбасы банка затронут изменения
- Рыночных программ:
— приобретение первичного и вторичного жилья;
— приобретение земельного участка;
— ремонт, модернизация жилья;
— строительство.
- Программы «Арендное жильё с последующим выкупом».
- Программы «Свой дом».
- Программы для военнослужащих «Жана баспана».
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Изменения коснутся только промежуточных займов. Ставки по другим займам Отбасы банка, жилищным и предварительным, менять не будут.