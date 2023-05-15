Отбасы банк меняет условия ипотеки

С 15 мая Отбасы банк изменит условия кредитования по промежуточным займам.

Теперь нельзя будет сразу оформить ипотеку, имея 50 % от стоимости жилья. Потребуется подождать от трёх месяцев до одного года. То есть так называемой быстрой ипотеки больше не будет, передает krisha.kz

Напомним, как работает промежуточный заём и для чего он нужен:

— Клиент приносит 50 % от стоимости жилья (их зачисляют на депозит в банке).

— Отбасы банк выдаёт кредит по определённой ставке в зависимости от срока накопления. При этом вознаграждение банка начисляется на 100 % кредита. А 50 %, которые принёс клиент, находятся на депозите. По правилам жилищно-строительных сбережений они должны там пролежать минимум три года. ​

— После трёх лет имеющиеся 50 % идут в счёт погашения промзайма, и клиент переходит на жилищный заём, где ставка составляет 3.5–5 %.

Что изменится в промежуточных займах

1. Снизят ставки вознаграждения

Если раньше ставки были от 7 до 11.5 % (ГЭСВ от 7.4 %), то теперь ставка будет от 6 до 10 % (ГЭСВ от 6.2 %).

Размер ставки зависит от срока накопления на депозите и периодичности его пополнения.

2. Повысят значение оценочного показателя (ОП) до 2.5 пункта

Для получения кредита по промежуточному займу нужно обязательно получить такой ОП — 2.5. Без него ипотеку не дадут.

Пример:

Если раньше заёмщики не копили на депозите и сразу вносили на свой сберегательный счёт в Отбасы банке 50 % от стоимости жилья, то могли сразу получить промежуточный заём по максимальной ставке 11.5 %. При этом значение ОП было равно нулю. Теперь нужно обязательно получить минимальный ОП 2.5.

Как сообщили Krisha.kz в Отбасы банке, можно успеть оформить ипотеку по прежним условиям — сразу, без учёта ОП и с более высокими ставками, — если до 15 мая пройти предквалификацию, то есть получить предварительное одобрение по платёжеспособности.

Как получить ОП 2.5

— Открыть депозит в Отбасы банке.

— Пополнить его собственными средствами: 50 % от стоимости жилья.

— Подождать 3 месяца. Пополнять депозит, как отметили в банке, необязательно.

В итоге банк выдаст кредит по максимальной ставке 10 %.

— При взносе 50 % от договорной суммы оценочный показатель 2.5 достигается за 3 месяца;

— ОП от 3.3 — за 4 мес.;

— ОП от 4.2 — за 5 мес.;

— ОП 5 — за 6 мес.;

— ОП от 7 — за 8.5 мес.;

— ОП от 10 — за 12 мес.

ОП От 10

(12 мес.) 7–10

(8.5 мес.) От 5

(6 мес.) 4.2–5

(5 мес.) 3.3–4.2

(4 мес.) 2.5–3.3

(3 мес.) Ставка по

промзайму 6–7.5% 6.5*–8% 6–8.5% 6.5–9% 7–9.5% 7.5–10%

*Ставки варьируются в зависимости от программ и категорий заёмщиков

Комментарий Отбасы банка:

Промежуточные займы пользуются большим спросом у вкладчиков. По итогам 2022 года было выдано в общей сложности 79 872 займа, из которых 68 % — промежуточные займы. Большая часть таких займов выдавалась с ОП, равным нулю. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах и не работали в системе. При этом баланс накоплений и выдачи займов — главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие — получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке.

Каких программ Отбасы банка затронут изменения

Рыночных программ:

— приобретение первичного и вторичного жилья;

— приобретение земельного участка;

— ремонт, модернизация жилья;

— строительство.

Программы «Арендное жильё с последующим выкупом».

Программы «Свой дом».

Программы для военнослужащих «Жана баспана».

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Изменения коснутся только промежуточных займов. Ставки по другим займам Отбасы банка, жилищным и предварительным, менять не будут.

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