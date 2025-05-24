Отбасы банк решил внести изменения для справедливого распределения ресурсов в рамках системы жилстройсбережений (ЖСС), передает LS.

Итак, со 2 июня текущего года при досрочном полном погашении предварительных и промежуточных жилищных займов сбережения на привязанном к кредиту депозите будут направлены в счет погашения остатка основного долга.

Кроме того, данный вклад закроется автоматически. Таким образом, для получения нового займа казахстанцам нужно будет открыть новый депозит либо использовать имеющийся свободный.

В банке данное решение объяснили тем, что это противоречит основным принципам системы жилстройсбережений (ЖСС). А именно стимулирование долгосрочных накоплений, формирование новых вкладов и сбережения для обеспечения финустойчивости системы и расширения доступности кредитования, выдачи ссуд участникам системы ЖСС по доступным ставкам от 3,5 % годовых (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 8,5 % годовых (ГЭСВ от 9% до 9,6%).

«Система ЖСС предполагает регулярный приток новых сбережений, чтобы в первую очередь обеспечить доступным кредитованием вкладчиков. Ведь займы выдаются из депозитного портфеля банка. То есть пока одни вкладчики делают накопления, другие, благодаря этому, могут получают займы по самым низким ставкам. Именно регулярный и постоянный приток средств на депозитах обеспечивает возможность получать займы по самым низким ставкам и решать жилищный вопрос», – пояснили в Отбасы банка.

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