«Отбасы банк»начинает прием заявок по государственной жилпрограмме

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»» с 12 апреля по 26 мая будет принимать заявки по государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы» по направлению «Кредитование малообеспеченных семей из очередников местных исполнительных органов».

В программе могут принять участие многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, неполные семьи при этом с момента расторжения брака должно пройти не менее трёх лет, и семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Для участников программы «Бақыттыотбасы» выдаются займы по ставке 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере от 10% от суммы займа. Срок займа — до 20 лет.

С помощью программы «Бақыттыотбасы» можно купить кредитное жилье с бронированием жилья или любое иное жилье по выбору кандидата.

Максимальная сумма займа составляет до 15 миллионов тенге в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных зонах, Шымкент, Актау, Атырау и до 10 млн тенге в остальных регионах. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2021 году прожиточный минимум составляет 34 302 тенге, соответственно доход на каждого члена семьи не должен превышать сумму равную 106 336 тенге).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.