«Отбасы банк»начинает прием заявок по государственной жилпрограмме

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»» с 12 апреля по 26 мая будет принимать заявки по государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы» по направлению «Кредитование малообеспеченных семей из очередников местных исполнительных органов».
В программе могут принять участие многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, неполные семьи при этом с момента расторжения брака должно пройти не менее трёх лет, и семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
Для участников программы «Бақыттыотбасы» выдаются займы по ставке 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере от 10% от суммы займа. Срок займа — до 20 лет.
С помощью программы «Бақыттыотбасы» можно купить кредитное жилье с бронированием жилья или любое иное жилье по выбору кандидата.
Максимальная сумма займа составляет до 15 миллионов тенге в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных зонах, Шымкент, Актау, Атырау и до 10 млн тенге в остальных регионах. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.
Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2021 году прожиточный минимум составляет 34 302 тенге, соответственно доход на каждого члена семьи не должен превышать сумму равную 106 336 тенге).
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