Мошенники предлагают «ипотеку» под 2 %

«Отбасы банк» предупредил о мошенниках, которые предлагают казахстанцам от имени банка льготную ипотеку под 2 %.

— Сегодня работникам госорганов стали поступать электронные письма с предложением участвовать в несуществующей льготной ипотеке под 2 % для государственных служащих. Обещают, что государство возместит 40 % суммы кредита, посмотрев на характеристику заявителя. При этом просят по ссылке заполнить анкету, — написала на своей странице в соцсети председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает krisha.kz

В этом письме содержится прямая ссылка на сайт, внешне мало отличимый от сайта «Отбасы банка». Но на самом деле это фишинговая ссылка (фишинг, англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание»).

Настоящий сайт «Отбасы банка» — www.hcsbk.kz

Фальшивый — www.hscbk.kz

Разница в том, что вторую и третью букву поменяли местами.

— На поддельном сайте пользователь попадает на специальную страницу, где мошенники с помощью анкеты получают персональные данные и тем самым доступ к аккаунтам и банковским счетам. Просим не заполнять никаких анкет! — предупредила глава банка.

Вот так выглядит страница поддельного сайта:

В банке добавили, что в течение нескольких часов фальшивый сайт будет заблокирован.

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