АО «Отбасы банк» объявило, что с 4 декабря 2025 года прекращает приём заявок на оплату офтальмологических услуг за счёт единовременных пенсионных выплат через платформу enpf-otbasy.kz. Все обращения, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке.
Причиной решения стали изменения Министерства здравоохранения в Правила использования ЕПВ на лечение: опубликованный 3 декабря 2025 года приказ исключил возможность направлять пенсионные деньги не только на стоматологические, но и на офтальмологические услуги.
Сколько заявок уже в банке
На рассмотрении у банка сейчас 15 808 заявок по направлению «офтальмология» на общую сумму 13,3 млрд тенге:
- 5 131 заявка (4,6 млрд тг) — на стадии проверки приложенных документов;
- 10 677 заявок (8,7 млрд тг) — ожидают от клиентов дополнительных подтверждающих документов.
После приостановки стоматологического направления поток обращений на офтальмологию резко вырос: если до 15 сентября одобрялось в среднем около 174 заявок в месяц, то затем показатель увеличился до 1 264 одобрений в месяц — рост более чем в 7 раз.
Выявленные злоупотребления
Сотрудники банка зафиксировали ряд подозрительных случаев: от разных клиентов поступали заявки с договорами одной и той же клиники, но с разными адресами в разных городах. Проверка показала, что по указанным адресам таких медорганизаций нет.
Что остаётся доступным по ЕПВ
Несмотря на ограничение отдельных направлений, программа продолжает работу. Граждане по-прежнему могут использовать ЕПВ на дорогостоящие и жизненно необходимые виды лечения, в том числе:
- лечение орфанных заболеваний;
- реконструктивные и восстановительные операции;
- радионуклидную и радиойодтерапию;
- радиохирургическое лечение;
- протонную терапию.
В банке подчёркивают, что стоматология и офтальмология составляют лишь небольшую часть перечня медицинских услуг, доступных за счёт ЕПВ. Программа в целом действует и помогает тысячам граждан закрывать критические медицинские потребности. Клиентам рекомендуют оперативно предоставлять запрошенные документы и следить за статусом заявок в личном кабинете.
