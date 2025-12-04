АО «Отбасы банк» объявило, что с 4 декабря 2025 года прекращает приём заявок на оплату офтальмологических услуг за счёт единовременных пенсионных выплат через платформу enpf-otbasy.kz. Все обращения, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке.

Причиной решения стали изменения Министерства здравоохранения в Правила использования ЕПВ на лечение: опубликованный 3 декабря 2025 года приказ исключил возможность направлять пенсионные деньги не только на стоматологические, но и на офтальмологические услуги.

Сколько заявок уже в банке

На рассмотрении у банка сейчас 15 808 заявок по направлению «офтальмология» на общую сумму 13,3 млрд тенге:

5 131 заявка ( 4,6 млрд тг ) — на стадии проверки приложенных документов;

заявка ( ) — на стадии проверки приложенных документов; 10 677 заявок (8,7 млрд тг) — ожидают от клиентов дополнительных подтверждающих документов.

После приостановки стоматологического направления поток обращений на офтальмологию резко вырос: если до 15 сентября одобрялось в среднем около 174 заявок в месяц, то затем показатель увеличился до 1 264 одобрений в месяц — рост более чем в 7 раз.

Выявленные злоупотребления

Сотрудники банка зафиксировали ряд подозрительных случаев: от разных клиентов поступали заявки с договорами одной и той же клиники, но с разными адресами в разных городах. Проверка показала, что по указанным адресам таких медорганизаций нет.

Что остаётся доступным по ЕПВ

Несмотря на ограничение отдельных направлений, программа продолжает работу. Граждане по-прежнему могут использовать ЕПВ на дорогостоящие и жизненно необходимые виды лечения, в том числе:

лечение орфанных заболеваний;

реконструктивные и восстановительные операции;

радионуклидную и радиойодтерапию;

радиохирургическое лечение;

протонную терапию.

В банке подчёркивают, что стоматология и офтальмология составляют лишь небольшую часть перечня медицинских услуг, доступных за счёт ЕПВ. Программа в целом действует и помогает тысячам граждан закрывать критические медицинские потребности. Клиентам рекомендуют оперативно предоставлять запрошенные документы и следить за статусом заявок в личном кабинете.

