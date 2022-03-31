«Отбасы банк» приостановил приём заявок на продажу депозитов

«Уважаемый клиент! Сообщаем о проведении технических работ с 31 марта по 8 апреля 2022 года, в связи с этим прием новых заявок будет приостановлен.

Депозиты, выставленные на продажу до 31 марта 2022 года, будут осуществляться в течение 7 рабочих дней до 8 апреля 2022 года без изменения условий», — говорится в сообщении банка.