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«Отбасы банк» приостановил приём заявок на продажу депозитов

Фото из открытых источников

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На сайте будут проводиться технические работы. 

«Отбасы банк» приостановил приём заявок на продажу депозитов, услуга будет недоступна с 31 марта до 8 апреля, сообщается на странице банка.

«Уважаемый клиент! Сообщаем о проведении технических работ с 31 марта по 8 апреля 2022 года, в связи с этим прием новых заявок будет приостановлен.
Депозиты, выставленные на продажу до 31 марта 2022 года, будут осуществляться в течение 7 рабочих дней до 8 апреля 2022 года без изменения условий», — говорится в сообщении банка.

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