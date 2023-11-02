Отбасы банк снова ужесточит условия ипотеки

С 15 февраля 2024 года Отбасы банк изменит условия выдачи самого популярного, промежуточного займа. Это сделают для того, чтобы стимулировать казахстанцев копить дольше и дисциплинированнее, сообщает krisha.kz

Напомним, как работает промежуточный заём:

— Клиент приносит 50 % от стоимости жилья (их зачисляют на депозит в банке).

— Отбасы банк выдаёт кредит по определённой ставке. При этом вознаграждение банка начисляется на 100 % кредита. А 50 %, которые принёс клиент, находятся на депозите минимум три года. ​

— После трёх лет имеющиеся 50 % идут в счёт погашения промзайма и клиент переходит на жилищный заём, где ставка составляет 3.5–5 %.

Что изменится в 2024 году

С 15 февраля минимальное значение оценочного показателя (ОП) для получения промежуточного займа увеличат до 5 .

для получения промежуточного займа . Ставки по промежуточному займу понизятся и составят от 6 до 8. 5 % (ГЭСВ — от 6.2 %). Размер ставки по кредиту будет зависеть от срока накопления на депозите и значения ОП: чем он выше, тем ниже ставка по кредиту.

Сейчас минимальный ОП про промзайму составляет 2.5 при обязательном сроке накопления от трёх месяцев.

Как достичь ОП 5

ОП 5 можно получить, если с момента пополнения депозита пройдёт минимум 6 месяцев.

Тогда банк выдаст кредит по максимальной ставке 8.5 % (ГЭСВ — от 8.9 %). Если копить дольше, ОП вырастет и снизится ставка.

Оценочный показатель (ОП) 6.66-7.48 5.83-6.65 5-5.82 Ставка вознагр.

по промзайму 6-7.5 % 6.5-8 % 7-8.5 %

Для каких программ это будет работать

Дифференцированные ставки вознаграждения по промзаймам в зависимости от значения ОП будут применять:

По рыночным программам банка — покупка первичного и вторичного жилья, земельного участка, на ремонт, модернизацию жилья и строительство.

Кредитованию по проекту «Арендное жильё с последующим выкупом», программе «Свой дом».

Ипотеке для военнослужащих «Жана баспана» (для получателей жилищных выплат).

Отметим, это изменение условий кредитования не первое:

— осенью 2022 года банк повышал ставки по промзаймам;

— в мае этого года ввёл обязательный ОП 2.5 при накоплении от трёх месяцев;

— в августе ввёл ограничения на продажу депозитов.

Кроме промежуточного, в банке есть ещё два вида ипотечных займов:

Жилищный, когда человек копит на депозите в Отбасы 50 % от стоимости жилья три и более лет, затем оформляет ипотеку по ставке 3.5–5 %. Предварительный — выдаётся при наличии на депозите 10–20 % от стоимости жилья. Ставка по кредиту зависит от условий той или иной программы.

Как отметили в банке, изменения не коснутся жилищных и предварительных займов. Ставки по ним останутся прежними.

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