Председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, выступая в мажилисе, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась финансовая организация, передает LS.

По ее словам, с 2017 года на сайте банка публикуются данные граждан, которые уже получили жилье по различным льготным программам под ставки от 2% до 9%. Однако сейчас в ряде регионов рассматриваются судебные дела, инициированные казахстанцами, желающими вновь встать в очередь на жилье, чтобы участвовать в новых программах с низкими ставками.

«В некоторых регионах идут судебные процессы: женщины, которые ранее получили жилье по программе “Бақытты отбасы”, после расторжения брака переоформили квартиры, купленные под 2% годовых, и теперь пытаются восстановиться в очереди со своей старой датой постановки, опираясь на различные формальные основания», — отметила Ибрагимова.

Она также сообщила, что многие граждане на суде утверждают, что приобрели квартиры площадью 72 кв. м под ставку 2%, хотя, по их мнению, по закону им должно выделяться жилье площадью от 90 до 108 кв. м. Ибрагимова уточнила, что речь идет о статье 75 жилищного законодательства, регулирующей нормы предоставления жилья из государственного фонда — не менее 15 и не более 18 кв. м полезной площади на человека.

«Мы готовим обширное обращение в судебные инстанции и просим поддержать нас. Необходимо строго следовать жилищному законодательству, где четко определены категории граждан, которые могут быть сняты с учета акиматами перед передачей дел нам», — пояснила глава правления.

В завершение она подчеркнула, что пока суды принимают решения в пользу тех граждан, которых ранее сняли с учета, но впоследствии восстановили в очереди.

