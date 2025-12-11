В сфере трудовых отношений и социального обеспечения Казахстана готовятся по-настоящему серьёзные изменения. На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа, который вносит поправки в правила управления профессиональными рисками. За официальной формулировкой стоит фактически новая модель — от подхода «реагируем на ущерб» к системе «управляем безопасностью». Речь идёт о правилах игры для сотен тысяч работников и десятков тысяч предприятий. Редакция inbusiness.kz направила в министерство труда и социальной защиты населения РК официальный запрос за подробными разъяснениями.

В чём проблема: «списочный» подход себя исчерпал

Сейчас право на досрочный выход на пенсию и дополнительные выплаты во многом завязано на так называемый списочный подход и результаты аттестации производственных объектов.

Действует механизм обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) — это деньги, которые работодатель перечисляет сверх зарплаты на пенсионный счёт работника, занятого во вредных условиях. Накопленные взносы являются базой для досрочного пенсионного обеспечения.

Однако в Минтруда признают, что действующая система далека от оптимальной и справедливой.

Работники с разным уровнем вредности (класс 3.1 — низкий риск, 3.2 — средний/существенный, 3.3 — высокий, 3.4 и 4 — очень высокий) получают одинаковые компенсации и льготы. По сути, шахтёр в тяжелейших условиях и сотрудник с минимальным превышением нормативов обеспечены одинаковым процентом взносов. Это приводит к перекосам: одним недоплачивают за реальные риски, другим, наоборот, создают стимул оставаться на «чуть вредном» рабочем месте ради льгот.

Новый принцип: платить за реальную угрозу

Проект приказа предлагает жёстко дифференцировать подход. Сам факт работы на производстве больше не будет автоматически означать право на ОППВ.

Вводится риск-ориентированная методика, которая увязывает профессиональные взносы с конкретной степенью риска. ОППВ будут начисляться только при:

3-й степени риска (средний риск);

4-й степени (высокий риск);

5-й степени (очень высокий риск).

Если условия труда по результатам оценки попадают в категорию «низкий риск» (ниже 3-й степени), работодатель освобождается от обязательства по уплате ОППВ.

В Минтруда подчёркивают: если компания улучшит условия труда и по результатам оценки профессиональных рисков (ОПР) степень риска снизится ниже 3-й, обязанность по уплате профессиональных взносов будет снята.

Международная практика: не «доплата за вредность», а культура безопасности

Разработчики реформы ссылаются на зарубежный опыт. В странах ЕС и США доплаты за вредные условия практически не используются по этическим причинам — там считается, что нельзя деньгами мотивировать человека сознательно подвергать риску своё здоровье.

В пояснениях министерства отмечается: европейские страны отказались от таких доплат не из-за их неэффективности, а именно по этическим соображениям. В США в этическом кодексе государственных промышленных гигиенистов также подчёркивается приоритет профилактики, а не «материального вознаграждения за опасную работу».

Казахстанская реформа идёт в том же направлении: цель — стимулировать бизнес инвестировать в технологии и безопасность, а не просто «откупаться» от работников через повышенные взносы.

Экономика безопасности: модернизировать выгоднее, чем платить за риск

Ключевой механизм проекта — прямой финансовый стимул. Вместо бесконечных выплат за вредность работодателю фактически предлагают выбор: или ты снижаешь риск, или продолжаешь платить за него.

Если предприятие вкладывается в модернизацию оборудования, устанавливает системы фильтрации, автоматизирует опасные участки, уровень профессионального риска на рабочем месте может быть снижен. В этом случае, при подтверждении по ОПР степени риска ниже 3-й, обязательство по уплате ОППВ прекращается.

Так расходы на безопасность превращаются из «обязательных затрат» в инвестицию, которая окупается за счёт экономии на пенсионных отчислениях.

В министерстве подчёркивают: предлагаемый механизм позволяет, с одной стороны, обеспечить дополнительную пенсионную защиту тем, чья работа объективно связана с повышенным риском, а с другой — стимулировать предприятия вкладываться в улучшение условий труда.

Кто будет считать риски: новые правила для рынка охраны труда

Серьёзно меняется и процедура оценки условий труда. Вместо привычной раз в пять лет аттестации производственных объектов вводится система непрерывной оценки профессиональных рисков (ОПР), в которую «вшиты» основные элементы прежней аттестации.

В Минтруда уточняют: гигиеническая оценка воздействия вредных факторов и определение класса условий труда интегрированы в оценку индивидуального профессионального риска развития профзаболеваний. Объективность должна обеспечиваться обязательными инструментальными замерами на рабочих местах, выполняемыми аккредитованными организациями, с сопоставлением полученных данных с нормативами (ПДК/ПДУ).

Чтобы минимизировать злоупотребления, к таким организациям предъявляются жёсткие требования:

обязательная аккредитация и включение в специальный перечень в Единой информационной системе соцтрудовой сферы;

наличие в штате не менее трёх сертифицированных экспертов, включая специалиста с высшим медобразованием в области гигиены труда, профпатологии или эпидемиологии, а также эксперта по оценке условий труда и рисков;

действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории, имеющей право проводить измерения вредных и опасных факторов.

Взаимодействие с такими организациями будет максимально цифровизировано. Работодатель подаёт заявку через личный кабинет на портале HR.enbek.kz, после чего система автоматически формирует список доступных исполнителей на основе данных из госреестров. Информация об оборудовании лабораторий, аккредитации и сертификатах экспертов подтягивается напрямую из официальных баз. Выбор компаний, не входящих в перечень, проектом прямо запрещён.

Что дальше

Государство намерено существенно усилить контроль за условиями труда. В плане реализации концепции безопасного труда предусмотрены конкретные показатели по охвату предприятий цифровым мониторингом: если в 2025 году планируется охватить около 30% юрлиц, то к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80%.

Для бизнеса это сигнал о смене эпохи: привычная модель «платим за вредность и работаем по-старому» уходит. Предприятиям предстоит сделать выбор — вкладываться в модернизацию и снижать класс риска, избавляясь от фискальной нагрузки, либо продолжать платить за реальную опасность, подтверждённую независимой оценкой.

Информация для учащихся школ в Костанайской области Информация предоставлена районными отделами образования. Карасуский район В связи с неблагоприятными погодными условиями (скорость ветра...

Новые правила обмена валюты вводят в Казахстане Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93 внесены изменения в...