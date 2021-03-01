Отбилась от грабителя. В Житикаре задержан подозреваемый, который пытался ограбить магазин

Сотрудниками отдела полиции Житикаринского района установлен подозреваемый по факту разбойного нападения, произошедшего в одном из магазинов Житикаре. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Им является 36-летний местный житель, ранее судимый.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
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