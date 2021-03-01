Отбилась от грабителя. В Житикаре задержан подозреваемый, который пытался ограбить магазин

Сотрудниками отдела полиции Житикаринского района установлен подозреваемый по факту разбойного нападения, произошедшего в одном из магазинов Житикаре. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Им является 36-летний местный житель, ранее судимый.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.