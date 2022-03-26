Отчетную встречу с наcелением провел начальник ДП Костанайской области

Почти 500 случаев интернет-мошенничеств, зарегистрированных в Костанайской области, совершались с территорий других регионов и даже государств. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал начальник регионального полицейского департамента Ерлан Омарбеков.

В прошлом году криминогенная ситуация в Костанайской области улучшилась. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков. Отчитывался главный полицейский региона дистанционно, в онлайн режиме, для чего им и его сотрудниками был подготовлен небольшой фильм. В нем Омарбеков напомнил, что в ушедшем году, внимание было уделено условиям службы участковых инспекторов полиции.

«Открыто 3 новых участковых пункта, и введено в эксплуатацию два модульных поста полиции в городах Тобыл и Житикара. Установка тревожных кнопок SOS, увеличение пеших патрулей на улицах и покрытие общественных мест видеонаблюдением — все это направлено на реализацию принципа «Полиция шаговой доступности». На территории южной части Костаная, реализуется пилотный проект сервисной модели», — отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Новая модель, по словам Ерлана Омарбекова, предполагает прямое взаимодействие с населением, работу со «здоровой» частью социума, через которую полицейские предпологают влиять на ту часть населения, от которой можно ожидать совершения правонарушений. Еще одно из приоритетных направлений работы, это обеспечение дорожной безопасности.

«Здесь активно применяются новейшие технологии и достижения цифровизации. В области функционирует 45 аппаратно-программных комплексов «Автоураган», которые показали свою эффективность и в раскрытии преступлений, и в поиске угнанных автомашин. В текущем году планируется установить еще 3. С начала этого года, начали работу 6 передвижных видеокомплексов «Ekin патруль». Они несут службу круглосуточно на разных участках дорог региона. Эффективность интеллектуальных патрулей давно подтверждена», — сказал Ерлан Омарбеков.

Также Ерлан Омарбеков обратил внимание собравшихся на проблему роста интернет-мошенничеств. По его словам тенденция была ожидаемой и прогнозируемой. Решающую роль сыграло распространение онлайн-услуг. Работу по таким преступлениям осложняет их трансграничный характер.

За прошлый год в почти 500 случаях они совершались с территорий других регионов и даже государств. Полиция постоянно информирует жителей области обо всех приемах, которые используют мошенники. На страницах соцсетей Департамента полиции, городских и районных подразделений, публикуется информация по этим преступлениям.

Омарбеков также отметил, что департамент старается поддерживать обратную связь с населением. По предложениям, озвученным населением в прошлом году в ходе отчетных встреч, были установлены дорожные знаки и нанесены искусственные неровности на некоторых улицах, а в Мендыкаринском районе — «Автоураган». Многие из вопросов, заданных начальнику департамента полиции по видеосвязи из различных районов области, так же касались вопросов дорожной безопасности и технической оснащенности полиции, например камерами наблюдения.

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