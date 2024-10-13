С начала года в Костанайской области увеличилось число случаев насилия в семейно-бытовой сфере. За 9 месяцев зарегистрировано 98 правонарушений, а это на ровно в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Большая часть этих дел заведены по фактам побоев — 38, и причинение легкого вреда здоровью — 10. Стражи порядка, связывают такой резкий скачок роста с недавно вступившими в силу поправками в закон о семейно-бытовом насилие.

«За причинение побоев подразумевает штраф до 80 МРП или исправительные работы, а также арест до 25 суток, по части до 50 суток. Если правонарушитель совершает преступление по статье 108 прим.1, соответственно наказание будет — лишение свободы либо ограничение свободы до двух лет и почти первой у нас штраф до 200 МРП, а также арест до 50 суток», — говорит старший инспектор управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Гульжанат Шаяхметова.

Старший инспектор рассказала, что несколько лет назад поправки в этот закон уже вносились, но тогда сумма штрафа за, например, побои была неподъемной и жертвы боялись, что их члены семьи будут нести очень большую ответственность. Все это сопровождалось человеческим фактором. И тогда, рост преступлений в сфере семейно-бытовых отношений по всей стране резко снизился с 18 000 фактов до 4700 таких дел. И вскоре нововведения отменили. Однако, из года в год тема и проблемы по части семейно-бытового насилия не теряют своей актуальности.

«Вот, если взять 6 месяцев 2024 года, то с судами в области было привлечено к административной ответственности 1497 лиц, плюс 1008 дел были прекращены за примирением сторон, то есть если все это объединить, более 2000 дел только за полгода рассмотрено в сфере семейно-бытового насилия, то есть цифра очень большая. Вызывает определенные вопросы», — отметила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш Шармухаметова.

Карлыгаш Шармухаметова, отметила, что такое количество дел они разбирают ежегодно. Суд, к сожалению, не может выходить за границы своей компетенции. А для борьбы с домашними агрессорами, по мнению женщины, нужна куда более глубокая работа. Но то, что случаи побоев и причинения легкого вреда здоровью снова стали уголовными делами, не может не радовать, отметила председатель.

«Мы рассматривали дело в отношении отчима, который, за то что ребенок без спроса взял кусок хлеба и кусок колбасы — снял с него штаны, и к печке прислонял. Ребенку были причинены ожоги на теле. Потом это дело было возбуждено, мы рассмотрели и привлекли это отчима к ответственности в виде ограничения свободы», — сообщила Карлыгаш Шармухаметова.

По словам специалистов, работа с агрессорами не должна ограничиваться только наложением штрафа или ограничением свободы. Здесь также необходима работа с психологами и, не редко, лечение алкогольной зависимости.

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