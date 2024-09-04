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Отчима, избившего ребёнка, наказал суд Костанайской области

Фотография для новости Отчима, избившего ребёнка, наказал суд Костанайской области

pixabay.com

В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего лисаковчанина. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Судом установлено, что 28 июля подсудимый, находясь в квартире, нанес несколько ударов ладонью по лицу и туловищу 8-летнему ребенку.

«Тем самым он причинил мальчику физическую боль и моральные страдания. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 месячных расчетных показателей, то есть 553 800 тенге. Подсудимый вину свою не признал. Потерпевший просил наказать по закону», — сообщили в облсуде.

Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность обстоятельств судом не установлено.

Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 месячных расчетных показателей, то есть 553 800 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

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