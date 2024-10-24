Сразу два угона автомобилей раскрыли полицейские по горячим следам в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

21-летний подозреваемый угнал автомобиль Volkswagen ночью со двора дома одного из микрорайонов города. Сделал он это с легкостью, так как ключи были в машине. Доехав до северной части города, при виде служебной автомашины патрульной полиции водитель совершил странный маневр и после наехал на столб освещения.

При разбирательствах полицейские установили, что водитель не имел водительских прав и более от него исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало легкую степень опьянения.

Хозяин авто даже и не подозревал, что, его транспортное средство было похищено. Об этом ему сообщили сотрудники полиции.

По факту незаконного завладения автомобилем начато досудебное расследование, проводится расследование. Более того, правонарушителю за вождение в нетрезвом виде без водительских прав суд уже назначил 20 суток ареста. Машина на время следствия, водворена на специализированную стоянку.

Второй 37-летний водитель был задержан полицейскими за рулем автомобиля ВАЗ 2110. При проверке документов, полицейские установили, что он, будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Вместе с тем, у него также медицинским освидетельствованием выявлена легкая степень опьянения.

В ходе дальнейших разбирательств, следствием установлено, что данный автомобиль был угнан из п. Каскат Мендыкаринского района. Владелец отдал его на ремонт и не давал разрешения на управление.

По факту угона и управление автомобилем лицом лишенным водительских прав в состоянии алкогольного опьянения полицией начато сразу два досудебных расследования.

За первое уголовное правонарушение предусмотрено до 2 лет лишения свободы, за второе — лишение свободы до 5 лет с пожизненным лишением водительских прав.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.