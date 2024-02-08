Отдали миллионы. В создании и руководстве финансовой пирамидой обвиняется жительница Костанайской области

Дело Шахерезады Исиной рассматривается в суде №2 Костаная. Она обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, с привлечением денег в особо крупном размере.

В ходе процесса адвокат подсудимой попросила приобщить пакет документов, на которых стоят подписи людей, сейчас проходящих по делу в качестве потерпевших.

«Которые собираются при вступлении, вернее, при регистрации в компанию с каждого потерпевшего. Это оригиналы документов, договоры здесь, в том числе есть расписки самих потерпевших, что они идут добровольно, заключают договоры, что претензий не имеют, и т д», — сказала в суде адвокат Шахерезады Исиной Алмагуль Жусупбекова.

Согласно материалам дела, которое до суда вели специалисты департамента экономических расследований, сумма ущерба по нему в общем составляет 129 миллионов тенге, который причинен 126-и потерпевшим. Одна из них, жительница Лисаковска Людмила Яценко, что попала в пирамиду, встретив знакомую.

«Она рассказывала какую-то сказку, о том, что можно очень хорошо заработать. Электронный магазин. «Вот, я работаю. У меня все прекрасно». Как бы, знаете, я повелась на это, так как побоялась, что у меня не будет денег, надо будет мужа лечить, и поэтому я заинтересовалась», — рассказала потерпевшая Людмила Яценко.

Женщина несколько раз посетила лисаковский офис компании, в итоге согласилась вступить в неё, для чего, хоть и не с первой попытки, взяла кредит в миллион тенге, длятого, что бы при регистрации приобрести в электронном магазине первый товар.

«Кулон стоил, где-то…Я не помню, даже. Ну, я знаю, что мне 250 тысяч отдали. Это было обязательным условием, потому, что как они говорили: «Не столько важен товар, как вход в пирамиду, ну, в компанию», — сказала Людмила Яценко.

Сейчас Людмила хочет, что бы ей вернули деньги, в том числе и потраченные на погашение кредита, ине хочет, что бы Шахерезаду лишали свободы. Адвокат подсудимой, напомнила суду, что Исина, признала вину и все исковые требования.

«Но, когда вот здесь, начали выступать потерпевшие…Ведь они, на сегодня, не признают, что они этот товар приобретали, и этот товар у них на руках. За качество, ведь, она не несет ответственности, они же сами приобретали по каталогу. В принципе, она, что бы облегчить свою судьбу, что бы у неё были смягчающие вину и ответственность, наказание, она признает иски и все, все, все…», — сказал адвокат подсудимой.

Обвиняемая, по словам адвоката, вынуждена оспаривать сумму причиненного ущерба, так как заявленная сейчас сумма, для неё слишком велика.

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