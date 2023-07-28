«Отдам диван даром». Казахстанка возмутилась реакцией людей на бесплатную мебель

Фото: личный архив Маржан
В социальных сетях обсуждается ролик казахстанки, которая решила отдать диван бесплатно, однако столкнулась с тем, что ее просили организовать и доставку мебели, подробнее рассказывает Tengri Life.
Мама трех сыновей Маржан и ее муж снимают квартиру в Астане и строят свой дом. Совсем недавно арендодатель сама предложила им заменить старый диван на новый. Ненужную мебель Маржан и хозяйка квартиры решили по объявлению отдать бесплатно тем, кому она действительно нужна. Однако было условие, что диван необходимо забрать самостоятельно, организовав вывоз.
«Диван в хорошем состоянии. Решили отдать бесплатно, людям может понадобиться, все-таки нужная мебель в доме. Где я написала не так? Я уточнила, что отдаем диван бесплатно, но самовывоз за ваш счет. Но то, как люди начали наглеть, на мой взгляд, выходит за рамки. Отдаем ведь хороший диван, который может прослужить минимум пять лет. Может быть, я что-то не так делаю», — сказала Маржан в своем видео.
Под постом больше двухсот комментариев, многие пользователи также отметили, что сталкивались с ситуацией, когда решили отдать что-то бесплатно, но потом сильно об этом пожалели.
«Я так же отдавала даром шкаф-купе, просили столько фотографий, потом решила, что продам, и сразу забрали за 15 тысяч тенге», «Напишите: продам, быстрее заберут», «Бесплатно не ценится», «Кому нужен на самом деле, заберет», — пишут пользователи соцсети под постом.
Маржан рассказала нашему изданию, что не впервые сталкивается с подобной реакцией людей на бесплатные вещи, однако продолжает этому удивляться.
«Я как-то отдавала детские вещи даром. У меня трое мальчиков, решила раздать часть уже ненужных вещей в хорошем состоянии бесплатно через один известный сайт. Набрался большой пакет. За ним пришла женщина. Примерно через час я увидела эти вещи уже во многих чатах с пометкой «продается, в хорошем состоянии». Из этого можно сделать вывод, что некоторые люди хотят на бесплатном наживиться. И еще один урок, который я закрепила: то, что достается даром, многими не ценится», — сказала она.
Маржан уточнила, что, к счастью, нашлись молодые студентки, которые решили забрать бесплатный диван.
«Перетаскивать его помогли молодые люди. Ребята молча с 8-го этажа его забрали, без упреков, и донесли до нужного дома», — добавила молодая мама.