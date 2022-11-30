Отдать ребенка в школу в 5 лет: депутат возмутилась новым правилам

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева возмутилась требованиям в новых типовых правилах Министерства просвещения, которые обязывают отправлять детей в школу в пять лет.

Она поставила под сомнение готовность переполненных и трехсменных школ принять пятилетних малышей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Очередной вопрос возник к Типовым правилам деятельности дошкольных организаций, утвержденным приказом министерства 30 августа этого года. И касается он сроков выпуска детей из дошкольных организаций. В новых правилах в первый класс школы должны идти дети, которым в текущем году, то есть до 31 декабря, исполняется 6 лет. Таких детей исключают из государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание в садах и прекращают финансирование из бюджета с даты исполнения им полных шести лет. И это происходит в период прохождения ими процесса обучения и подготовки к школе. Единственный выход избежать отчисления в середине года — это отдать ребенка в школу в 5 лет«, — указала Смышляева в запросе на имя министра просвещения Асхата Аймагамбетова.

Она заявила, что дети, которым 6 лет исполняется в этом же учебном году, но в период с 1 января по 31 декабря следующего года, могут и должны оставаться в дошкольной организации до 1 августа независимо от того, что им уже исполнилось полных шесть лет.

«Для чего мы так торопимся с выпуском ребенка из дошкольной организации с полноценным питанием, полным днем пребывания и учебно-воспитательным процессом? Готовы ли наши переполненные и трехсменные школы принять пятилетних малышей? И целесообразно ли это при миллионном дефиците ученических мест? И наконец, готовы ли родители обеспечить сопровождение пятилетнего ребенка при неполном дне его пребывания в школе?» — спросила депутат/ Она призвала Минпросвещения обеспечить пребывание детей 5-летнего возраста в дошкольных организациях образования в течение всего учебного года, исходя из фактического возраста на момент его начала. Также Смышляева попросила привести в соответствие все типовые правила и стандарты, регулирующие возрастную периодизацию, вопросы комплектования классов и границы учебного времени, и исключить из подзаконных нормативно-правовых актов все нормы с двойным толкованием и свободной интерпретацией.

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