Отдел образования Костаная готов начать принимать заявления от родителей в Смарт-центр

Смарт-центр для школьников в Костанае начали строить осенью прошлого года. На территории, а это трёхэтажное здание и свыше 12 тысяч квадратных метров, планируют разместить кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизай­на и большое число лаборато­рий.

Сдать объект подрядчики намерены в конце сентября, поэтому в отделе образования объявляют, что на следующей неделе они готовы начать принимать заявления от родителей.

«Набор, конечно, будет проводиться через «Миндаль». но так как сейчас в строящемся объекте нет подведенного интернета, мы будем брать в бумажном виде. В бумажном виде — это будет означать фактически, это не исключается бумажный вариант приема детей, мы будем брать по тому пакету документов, который и предполагает Миндаль», — сообщила руководитель отдела воспитательной работы отдела образования акимата Костаная Марина Донскова.

Пакет документов, отмечают в отделе образования, стандартный — это медицинская справка формы № 027/у, заявление от родителей и копия свидетельства о рождении ребенка. Помимо этого сейчас определяется адрес, куда именно нужно будет принести их. Возможно, это будет школа в мкр «Юбилейный». Точную локацию отдел образования разместит на своей страничке в соцсети. При этом, как отметили специалисты, число обучаемых детей в смарт-центре им удалось увеличить с 600 до 1000.

«Я думаю, что с учетом технических возможностей смарт-центра, мы изучили площади, кабинеты, я думаю, мы сможем всех разместить, тем более мы будем принимать детей в две смены. В общем мы планируем принять более 1000 воспитанников», — говорит Донскова.

По данным отдела образования, они уже практически завершили набор педагогов для смарт-центра. Вместе с техническими работниками, это будет не меньше 100 человек. Ведь здесь будут работать множество студий не только технического направления: робототехники, программирования, киберспорта, авиа моделирования, виртуальной реальности, но и творческого: гончарного мастерства, ИЗО, скульптуры, вокала, музыкальной и звукозаписи, актерского мастерства, режиссерского искусства.

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