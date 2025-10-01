Сегодня проспект Аль-Фараби от улицы Чехова до Майлина закрыли для проезда автотранспорта. Такую информацию распространил отдел ЖКХ акимата Костаная.



Сейчас на этом участке ведутся работы по замене дорожного покрытия.

В связи с этим городские маршруты №2, №3, №8 и №38 изменили схемы своего движения.

Специалисты отдела пояснили, что на запланированные работы им необходимо около 3-4 дней.

По плану, этот участок проспекта Аль-Фараби будет открыт 4 октября. Однако, в связи с погодными условиями работы могут затянуться, о чем пообещали сообщить дополнительно.

В Казахстане требуют навести порядок с аттракционами: дети получают травмы В стране фиксируется рост числа ЧП на аттракционах, где дети получают травмы из-за неисправных каруселей...