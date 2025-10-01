 Ya Metrika Fast
USD 549.15 EUR 643.88 RUB 6.71

Отдел ЖКХ предупредил костанайцев

— Вчера, 09:05
Изображение для новости: Отдел ЖКХ предупредил костанайцев

pixabay.com

Сегодня проспект Аль-Фараби от улицы Чехова до Майлина закрыли для проезда автотранспорта. Такую информацию распространил отдел ЖКХ акимата Костаная.

Сейчас на этом участке ведутся работы по замене дорожного покрытия.

В связи с этим городские маршруты №2, №3, №8 и №38 изменили схемы своего движения.

Специалисты отдела пояснили, что на запланированные работы им необходимо около 3-4 дней.

По плану, этот участок проспекта Аль-Фараби будет открыт 4 октября. Однако, в связи с погодными условиями работы могут затянуться, о чем пообещали сообщить дополнительно.





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.