В Казахстане требуют навести порядок с аттракционами: дети получают травмы
В стране фиксируется рост числа ЧП на аттракционах, где дети получают травмы из-за неисправных каруселей...
Сейчас на этом участке ведутся работы по замене дорожного покрытия.
В связи с этим городские маршруты №2, №3, №8 и №38 изменили схемы своего движения.
Специалисты отдела пояснили, что на запланированные работы им необходимо около 3-4 дней.
По плану, этот участок проспекта Аль-Фараби будет открыт 4 октября. Однако, в связи с погодными условиями работы могут затянуться, о чем пообещали сообщить дополнительно.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.