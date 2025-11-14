В инфекционном отделении Костанайской областной детской больницы, рассчитанном на 60 коек, сейчас лечатся 72 пациента, из них 52 — с ОРВИ. В областном управлении здравоохранения сообщили, что из-за увеличения числа заболевших в стационаре развернули дополнительные койко-места. Причина — сезонный подъём вирусных инфекций.
Заболеваемость растёт
По данным департамента санэпидконтроля, только за последнюю неделю в области зарегистрировано 5 545 случаев ОРВИ — это на 37% больше, чем неделей ранее (чуть более 4 тысяч).
Гулим Досумова, замруководителя департамента СЭК Костанайской области:
«За последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 5 545 случаев ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 37%».
В разгар эпидсезона уже выявлено 12 случаев гриппа. По информации ведомства, циркулирует штамм H3N2 («гонконгский»); случаи подтверждены в Костанае и Рудном. Проводится постоянный мониторинг: в лаборатории доставлено 580 образцов от пациентов с симптомами простуды.
