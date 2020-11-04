Отделения в больнице Житикаринского района закрыли на карантин

Информация о закрытии медучреждение на карантин появилась в аккаунте инстаграм «Акимат Житикары».

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области эту информацию прокомментировали.

«Многопрофильное терапевтическое и хирургическое отделения Житикаринской районной больницы закрыты на двухнедельный карантин с 4 по 19 ноября по постановлению главного санитарного врача области, в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции у сотрудников и пациентов отделений», — сообщили в ведомстве.

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