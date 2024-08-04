Отдыхающих на озере вызволили костанайские спасатели

Этой ночью спасатели Костанайского района эвакуировали 19 человек, в том числе 3 детей, из застрявших в грязи автомобилей.

Инцидент произошел близ озера Новозаливное, в 8 км. От села Шеминовское. Из-за дождя размыло грунт. Поэтому отдыхающие на озере не смогли самостоятельно добраться до дома на своих авто.

Силами спасателей 7 легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги.

Спасенные продолжили свой путь в город Костанай. В медицинской помощи не нуждались.

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