Отдыхающих на озере вызволили костанайские спасатели

Кадр из видео
Этой ночью спасатели Костанайского района эвакуировали 19 человек, в том числе 3 детей, из застрявших в грязи автомобилей.
Инцидент произошел близ озера Новозаливное, в 8 км. От села Шеминовское. Из-за дождя размыло грунт. Поэтому отдыхающие на озере не смогли самостоятельно добраться до дома на своих авто.
Силами спасателей 7 легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги.
Спасенные продолжили свой путь в город Костанай. В медицинской помощи не нуждались.
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