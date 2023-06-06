Отец и его 10-летний сын погибли на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган

ДТП произошло 6 июня около 11:00 часов на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились 4 пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя города Кокшетау.

Далее, минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf, под управлением жителя города Атбасар.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.