Отец и его 10-летний сын погибли на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган

ДТП произошло 6 июня около 11:00 часов на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган.
Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились 4 пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя города Кокшетау.
Далее, минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf, под управлением жителя города Атбасар.
В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.
Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.