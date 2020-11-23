Отец и сын погибли при пожаре в Рудном

21 ноября в 11:07 часов на пульт дежурного СПЧ-2 г.Рудный поступило сообщение о пожаре. На улице Майлина произошло загорание кровли в частном жилом доме.

Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты приступили к тушению огня. Горела крыша дома на площади 80 квадратных метров. Огонь стремительно разрастался и по деревянной обрешетке перекинулся на потолочные перекрытия жилого этажа.

На месте пожара работали два звена газодымозхащитной службы. Под обломками сгоревших конструкций дома они обнаружили обгоревший труп хозяина 1967 года рождения. В задымленном помещении оставался сын хозяина дома 2007 года рождения. Его нашли и вывели на улицу, а затем передали работникам скорой помощи. Однако в 13:00 часов пострадавший подросток скончался в больнице, не приходя в сознание.

Огонь удалось ликвидировать в 12:17 часов. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС в составе: 16 человек личного состава и 3 единицы техники, пожарные формирования НГПС АО «ССГПО» в составе 5 работников и техники, а также другие экстренные службы города.

ДЧС Костанайской области напоминает, чтобы избежать пожаров, гражданам необходимо обратить внимание на состояние электропроводки в своих квартирах и домах, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, соблюдать осторожность в обращении с огнем.

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