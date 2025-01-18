В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя «Volkswagen Polo».

Как сообщает пресс-служба областного суда, авария произошла в августе 2024 года. Водители автомашины марки «Volkswagen Polo» в селе Новонежинка Аулиекольского района выезжал с автостоянки гостиничного комплекса на главную автодорогу. Не уступив дорогу и не убедившись в безопасности своего маневра, он совершил столкновение с автомобилем марки «Камаз-5410», который двигался по главной дороге. Далее произошло столкновение КАМАЗа со стоящим прицепом автомобиля марки «МАЗ-650108».

В результате ДТП водитель КАМАЗа. от полученных телесных повреждений скончался на месте, а его несовершеннолетнему сыну причинен легкий вред здоровью.

Подсудимый вину признал полностью, возместил материальный ущерб в полном объеме, а также частично моральный вред.

Потерпевшая просила назначить наказание в виде реального лишения свободы.

Согласно ч.3 ст.11 УК уголовное правонарушение относится к преступлениям небольшой тяжести.

Судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

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