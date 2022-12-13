Отец повесил троих детей и сам повесился

По факту убийства ведется досудебное расследование.

По данным полиции, происшествие произошло 11 декабря в 19:45 в одном из домов села Атамекен.

В отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что в Мунайлинском районе обнаружены четыре трупа с признаками смерти самоповешения, передает lada.kz

— На данный вызов выезжала следственно-оперативная группа. Самоповешенными обнаружен мужчина 38 лет, а также дети 8 лет, 4 лет и 10 месяцев. В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гр. Б. своей супруге Д., где говорит ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет своих детей. Выяснилось, что данный инцидент произошёл на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы, — сообщили в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 2 статьи 99 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

— Между тем, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса. В этой связи департамент полиции призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации, — отметили в полиции.

Напомним, в социальной сети жители Актау сообщают о происшествии, которое якобы произошло в селе Атамекен. В рассылке говорится, что в одном из домов села обнаружены тела четырех повешенных человек, трое из которых дети.

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