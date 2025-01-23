В Северо-Казахстанской области в страшном пожаре сгорела семья – отец и дети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Трагедия произошла в селе Ступинка района Шал акына. По словам сельчан, в доме жила семья из пяти человек – отец и четверо детей. Мужчина воспитывал детей один, супруга умерла несколько лет назад. Уже известно о четверых погибших.
«Ночью на пульт 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка. По прибытии огнеборцев дом горел открытым пламенем. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 4 человек, их личности устанавливаются. Поиски одного члена семьи продолжаются», – сообщил Tengrinews.kz пресс-секретарь областного департамента по ЧС Евгений Журавлев.
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