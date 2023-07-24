Отец утонувшей в бассейне девочки в Костанайской области просит наказать ее мать

Житель Житикары обвиняет полицейских в бездействии и просит наказать его бывшую супругу за смерь их дочери, передает Tengrinews.kz.

Мужчина записал видеообращение, оно появилось в соцсетях. Он сообщил, что 15 июля этого года умерла его полуторагодовалая дочь. Трагедия произошла в банном комплексе в Житикаре. Отец ребенка утверждает, что по вине его гражданской жены малолетняя дочка упала в бассейн и утонула.

«Ребенок утонул, на нее (мать девочки.- Прим.) хотели завести административное дело, пока я кипиш не навел в полиции. Уголовное дело завели, но никаких движений нет. Нет допросов, ничего. Где справедливость, почему ПДН не работает?» — заявляет отец умершей девочки.

Мужчина также заявил, что ранее обращался в соответствующие органы за тем, чтобы взять опеку над ребенком. Но из-за судимости ему было отказано. В полиции Костанайской области подтвердили факт гибели малолетней девочки. Там же сообщили: у женщины было четверо детей, двое из них погибли, еще двое воспитываются у бабушки.

«Гибель первого 4-х месячного ребенка в городе Лисаковске в 2016 году подтверждается регистрацией данного факта в ОП Лисаковска и проведенным досудебным расследованием. По результатам расследования на основании совокупности собранных доказательств дело было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В полиции также сообщили, что женщину лишили родительских прав в 2021 году. Тогда она переехала в Житикару, где стала проживать в гражданском браке с местным жителем — отцом девочки, которая утонула в бассейне.

В полиции отметили, что женщина продолжала вести аморальный образ жизни, ее привлекли к ответственности по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего», она была взята на профилактический учет в ювенальной полиции.

«По факту гибели младшего полуторагодовалого ребенка на основе собранных материалов, показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, а также заключений соответствующих экспертиз в действиях матери не усмотрены признаки уголовного правонарушения.

К тому же подтверждается наличие ряда судимостей у отца ребенка. В общей сложности им было совершено порядка 13 уголовных преступлений. (…) Четыре раза отбывал наказание в местах лишения свободы. Общий срок изоляции составлял почти 13 лет. Вопрос разрешения спора о проживании ребенка с одним из родителей определяется в соответствии с Законом РК «О правах ребенка» и относится к компетенции органов опеки и попечительства, что и было неоднократно разъяснено ювенальной полицией отдела полиции города Житикары отцу малолетнего ребенка», — сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

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