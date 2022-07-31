Отец зарубил 6-летнего сына. Стал известен мотив шокирующего преступления

Чудовищная история произошла весной. Отец взял мальчика с собой в лес у дома собирать дрова.

Когда они остались одни, 48-летний мужчина сначала ударил ребенка в висок, а затем начал бить топором по шее, пока не отрубил голову, пишет ktk.kz

Происшествие случилось в Туркестанской области.

Свой поступок убийца объяснил финансовыми трудностями, на его иждивении еще четверо старших детей. Удивительно, что все они знали о страшных планах отца. А жена осужденного даже просила простить ее супруга, поскольку именно он содержал большую семью.

Асет Серикбаев, судья: – Вина подсудимого нашла свое подтверждение заключениями судебной экспертизы, где подтвержден злой умысел, а также вменяемость подсудимого. Ранее подсудимый не судим. Искреннее раскаяние отнесено к смягчающим обстоятельствам, отягчающих обстоятельств не установлено.

15 лет за смерть сына получил житель Туркестанской области. Там закончился судебный процесс по шокирующему преступлению.

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