В ряде обменных пунктов казахстанцы столкнулись с отказом в продаже долларов. Экономист Арман Бейсембаев в комментарии корреспонденту BAQ.KZ объяснил, с чем может быть связана такая ситуация и стоит ли переживать по поводу возможного дефицита валюты.
По его словам, отдельные обменные пункты действительно могут временно приостанавливать продажу наличных долларов, однако причины носят коммерческий, а не системный характер.
«В отдельных обменниках действительно бывают ситуации, когда доллары временно не продают. Это связано не с дефицитом, а с обычной коммерческой логикой. Курс недавно опускался ниже 500 тенге, затем отскочил к 506. Если обменные пункты закупали валюту, условно, по 500, они могут сознательно придерживать продажу, ожидая роста до 510 тенге, чтобы заработать на разнице. В этом нет ничего необычного», – пояснил он.
Экономист не исключает и более простой причины – временное отсутствие наличных долларов в кассе конкретного обменника.
«Я допускаю, что в каких-то обменных пунктах валюта действительно могла временно закончиться. Просто нет ресурса для выдачи. Такое тоже возможно», – отметил Бейсембаев.
Он напомнил, что подобная практика возникает в периоды резких колебаний курса.
«Когда курс начинает быстро меняться, обменные пункты традиционно придерживают продажу. При резком росте они ограничивают выдачу долларов, ожидая дальнейшего удорожания и не желая продавать слишком дёшево. Это скорее коммерческая тактика, чем признак дефицита валюты», – сказал эксперт.
При этом, по его оценке, оснований говорить о нехватке валюты на рынке в целом нет.
«Я не думаю, что у нас какой-то кризис ликвидности или критическая ситуация, при которой долларов вообще нет в обменниках. С большой долей вероятности такого нет», – резюмировал Бейсембаев.
Грузоперевозки в РК: подготовлены изменения
Жаңалықтар - 04.12.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.