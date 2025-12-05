В ряде обменных пунктов казахстанцы столкнулись с отказом в продаже долларов. Экономист Арман Бейсембаев в комментарии корреспонденту BAQ.KZ объяснил, с чем может быть связана такая ситуация и стоит ли переживать по поводу возможного дефицита валюты.

По его словам, отдельные обменные пункты действительно могут временно приостанавливать продажу наличных долларов, однако причины носят коммерческий, а не системный характер.

«В отдельных обменниках действительно бывают ситуации, когда доллары временно не продают. Это связано не с дефицитом, а с обычной коммерческой логикой. Курс недавно опускался ниже 500 тенге, затем отскочил к 506. Если обменные пункты закупали валюту, условно, по 500, они могут сознательно придерживать продажу, ожидая роста до 510 тенге, чтобы заработать на разнице. В этом нет ничего необычного», – пояснил он.

Экономист не исключает и более простой причины – временное отсутствие наличных долларов в кассе конкретного обменника.

«Я допускаю, что в каких-то обменных пунктах валюта действительно могла временно закончиться. Просто нет ресурса для выдачи. Такое тоже возможно», – отметил Бейсембаев.

Он напомнил, что подобная практика возникает в периоды резких колебаний курса.

«Когда курс начинает быстро меняться, обменные пункты традиционно придерживают продажу. При резком росте они ограничивают выдачу долларов, ожидая дальнейшего удорожания и не желая продавать слишком дёшево. Это скорее коммерческая тактика, чем признак дефицита валюты», – сказал эксперт.

При этом, по его оценке, оснований говорить о нехватке валюты на рынке в целом нет.

«Я не думаю, что у нас какой-то кризис ликвидности или критическая ситуация, при которой долларов вообще нет в обменниках. С большой долей вероятности такого нет», – резюмировал Бейсембаев.

