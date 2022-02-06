Отказались сделать кесарево. В смерти не родившегося сына обвинила врачей казахстанка

После двух дочерей 36-летняя Анастасия Автушенко считала дни до рождения долгожданного сына. Однако радость ожидания сменилась горем: медики не увидели показаний к операции кесарева сечения, а родить самостоятельно она не смогла.

Жительница Экибастуза Анастасия Автушенко обвиняет врачей Павлодарского областного перинатального центра в смерти сына во время родов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всю беременность Анастасия Автушенко наблюдалась в Экибастузе, но рожать ее направили в Павлодар. По словам женщины, 17 января в 17.00 у нее отошли воды, ровно через три часа она поступила в роддом.

«С этого времени и начался мой ад. До 5.00 меня дрессировали как собаку, говорили: «Встать, лечь, на колени», малыш не проходил по родовым путям. Я выполняла все, что мне говорили, несмотря на то, что уже не было никаких сил. Вела себя спокойно ради долгожданного сыночка, которого берегла всю беременность. В 5.30 я написала мужу, что больше не могу, схватки были сильные, роды затянулись. Просила врачей сделать кесарево сечение, потому что еще на УЗИ говорили, что малыш крупный. Я понимала, что сама не рожу, что с момента отхождения вод прошло очень много времени. Но врачи заявили, что показаний для операции нет, якобы это подсудное дело. Сказали: «Терпи, помоги себе сама. Твои роды», — рассказывает Автушенко.



Анастасия Автушенко

По словам женщины, в 8.00 заступила новая смена, и ее вновь осмотрели несколько врачей.

«Я слышала, как они между собой говорили о рубце на матке, что кровит. То есть они уже видели, что начался разрыв матки, но ничего не предпринимали, чтобы спасти малыша» , — отметила Автушенко.

Через полтора часа ребенок начал сильно биться, и женщине поставили стимулирующую систему.

«После системы сказали ждать до 12 часов дня и опять началась дрессировка. А в 11.45 у ребенка остановилось сердечко, акушерка выбежала из палаты за врачами. Резкая боль охватила живот, я стала кричать, спрашивала, что с малышом, но все молчали. Меня положили на каталку, на бегу дали подписать отказ от стерилизации. В операционном блоке мне поставили наркоз в позвоночник и сказали: «Не дергайся, а то ног своих больше не увидишь». Уже тогда я понимала, что ребенка больше нет», — говорит Автушенко.

Родные женщины отмечают, что в тот день дозвонились до врачей центра только ближе к обеду. Как позже выяснилось, в тот момент она уже была на операции.

«Нам сказали, что все хорошо, Настя в родах. Зачем от нас скрывали, что малыша уже нет, а его маму экстренно оперируют? Мы доверили в руки врачей две жизни, а они загубили здорового ребенка и чуть не потеряли его мать», — заявили родственники женщины.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что по жалобе Автушенко идет расследование.

«Данный факт расследуется экспертами Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности. У данной пациентки роды проводились согласно утвержденным акушерским протоколам, проводился постоянный мониторинг состояния роженицы и плода», — прокомментировали в

пресс-службе ведомства.

Между тем родные женщины уже обратились в полицию и в прокуратуру.

«Я поехала в Павлодар ради сыночка, чтобы с ним все было хорошо. Если б только знала, что повезла его на такую мучительную смерть. Как он бился, задыхался, я все это чувствовала. Я не верну своего малыша, но хочу, чтобы врачи перинатального центра ответили за его смерть. Мне жалко каждую женщину, которая там будет рожать», — сказала Автушенко.

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