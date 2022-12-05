Отказаться от МРП предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Жамиля Нурманбетова предложила отказаться от использования месячного расчетного показателя (МРП), передает Tengrinews.kz.

Об этом Нурманбетова заявила во время заседания правительственного часа с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой. Депутат предлагает перевести соцвыплаты исходя из единого показателя.

«Продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчетного показателя (МРП). Да, возможно он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо — минимальной заработной платы», — заявила депутат на заседании правительственного часа в Мажилисе.

Она отметила, что отсутствие адекватных методик определения социальных параметров также вызывает озабоченность. Так, по словам Нурманбетовой, продовольственная инфляция за 10 месяцев этого года достигла порядка 20 процентов.