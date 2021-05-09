Отказаться от патентов на вакцины от коронавируса просит ВОЗ

ВОЗ призывает страны отказаться от патентов на вакцины и лекарства против коронавируса, чтобы эти препараты могли свободно применяться во всем мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Российскую газету».

Кроме того, необходимо, чтобы эти переговоры продвигались быстро. Такова позиция Всемирной организации здравоохранения по поводу предложения о временном снятии патентной защиты на вакцины против коронавируса.

«Теперь, когда проблемы интеллектуальной собственности потенциально решаются, еще более важно, чтобы страны участвовали в обмене знаниями и передаче технологий. Сложный процесс производства вакцин можно ускорить, если соответствующие технологии и ноу-хау будут переданы как можно большему количеству квалифицированных производителей. ВОЗ настоятельно призывает государства-члены и нынешних производителей активно сотрудничать с ВОЗ для обмена своими ноу-хау, данными и технологиями через пул доступа к технологиям ВОЗ по COVID-19 (C-TAP) и центр передачи технологий мРНК», — заявляют в организации.

В ответе ВОЗ на запрос «Российской газеты» говорится, что «ВОЗ настоятельно рекомендует, чтобы отказ также распространялся на диагностические, терапевтические и другие инструменты для предотвращения, диагностики и лечения COVID-19».

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