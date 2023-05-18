Отказаться от строительства бетонных дорог решили в Казахстане

Почему в Казахстане решили отказаться от строительства бетонных дорог, рассказал глава Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин в интервью автомобильному порталу kolesa.kz.

«От использования бетона мы пока решили отойти. У нас уже был опыт его применения, выявивший определённые трудности при эксплуатации и ремонте. Если в асфальте образовался дефект, можно приехать и быстро его устранить. С бетоном иная ситуация», – отметил председатель комитета.

По его словам, особенно много проблем приносят бетонные дороги на севере республики, однако и на юге летняя жара порой провоцирует поднятие плит.

«Главная – борьба с гололёдом в зимний период, плюс содержание бетонных дорог более затратно. Деньги, которые на это выделяются, не покрывают стоимости работ. Так что мы этот вопрос сейчас изучаем и, возможно, вернёмся к строительству таких дорог позже», – сказал Толеген Абдуллин.

Для улучшения состояния уже построенных бетонных дорог летом проведут работы по чистке, заливке и обустройству дополнительных швов.

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