Чрезвычайное заявление Казахстанско-Грузинского экономического союза.
Как сказано в заявлении, казахстанские граждане при посещении Грузии сталкиваются с проблемами.
«К сожалению, часто наблюдается негативное отношение к казахстанским гостям, что, с одной стороны, наносит ущерб грузино-казахским экономическим и культурным отношениям, а с другой стороны, негативно влияет на имидж Грузии за пределами страны. Казахи сталкиваются с неадекватным и оскорбительным поведением в различных ситуациях, особенно в местах, где ежедневно контактируют с местными жителями — в частных, учреждениях питания, финансовых учреждениях, автобусных такси и общественном транспорте При этом на пограничных пунктах резко увеличилось число случаев, когда казахстанцы не могут въехать в страну по неизвестным причинам»,- сказано в обращении.
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